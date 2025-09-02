900 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане
Количество жертв разрушительного землетрясения на востоке Афганистана достигло 900 человек. Об этом сообщил Associated Press представитель национального управления по чрезвычайным ситуациям страны Юсаф Хаммад.
По официальным данным, число пострадавших превысило 3 тысячи. Стихия нанесла серьёзный урон жилым районам и инфраструктуре.
Ранее власти Афганистана сообщали о более чем 800 погибших и 2,8 тысячи пострадавших, однако данные уточняются по мере поступления информации из пострадавших регионов.
Местные спасатели продолжают работу в зоне бедствия, однако усилия осложняют разрушенные дороги и перебои со связью. Ранее сообщалось, что Афганистан обратился к России с призывом о помощи после землетрясения.
