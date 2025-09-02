Ученый покончил с собой в Москве

На юго-западе Москвы покончил с собой 98-летний заслуженный ученый-геолог, главный научный сотрудник геологического института. Пожилой мужчина свел счеты с жизнью сразу же после того, как его выписали из больницы.

Инцидент произошел во второй половине дня 30 августа. С утра доктор геолого-минералогических наук был в нормальном расположении духа, но отказался от еды. После пожилой мужчина решил отдохнуть в своей комнате и свел счеты с жизнью, пишет mk.ru.

Незадолго до случившегося главный научный сотрудник геологического института выписался из больницы. В стационар его отвезли с жалобами на нарушения сердечного ритма и выписали уже на следующий день. Больше у него не было проблем с сердцем.

До выхода на пенсию мужчина был экспертом в области ледниковых отложений. В последнее время он страдал из-за хронических заболеваний. Его радовало только музыкальное радио.

