Королева красоты трагически погибла в смертельной аварии по дороге на работу

В Гватемале трагически погибла 20-летняя обладательница титула королевы конкурса красоты Алондра Марианела Эрнандес Перес.

Смерть девушки наступила в результате дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла. Инцидент произошел во вторник, 26 августа 2025 года, когда победительница конкурса направлялась на работу и неожиданно не спраилась с управлением транспортным средством.

Согласно информации портала Need To Know, на момент прибытия медиков к месту катастрофы пострадавшая еще оставалась в живых. Ее оперативно доставили в медицинское учреждение, однако все попытки реанимации оказались безуспешными — жизнь девушки спасти не удалось.

Как уточняют источники, авария случилась на одном из наиболее опасных шоссе Гватемалы, соединяющем города Сан-Маркос и Кесальтенанго. Эта трасса уже давно снискала печальную известность среди местного населения из-за регулярно происходящих здесь катастроф.

По имеющимся сведениям, погибшая в текущем году получила титул королевы красоты города Ла-Бланка. Как сообщают местные средства массовой информации, девушка только начинала свой путь в модельной индустрии и имела многообещающее профессиональное будущее.