Задержаны руководители крупнейшего в России объединения строителей

В Москве правоохранители задержали руководство ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, речь идет о руководителе организации Сергее Кононыхине и его заместителе Виталии Еремине. Мужчин обвинили в коммерческом подкупе. Их отправили под стражу. Других подробностей пока нет.

НОСТРОЙ — крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере, в которое входят более 105 тысяч строительных компаний.

