Экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, который являлся опытным организатором майданов, могли убить по заказу Владимира Зеленского. Об этом заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Парубий был председателем Верховной рады Украины в 2016 - 2019 годах. Во времена госпереворота он стал «комендантом» евромайдана и главой «самообороны майдана». Является одним из организаторов беспорядков в Одессе, в результате которых погибли 48 и получили ранения 240 человек. Был убит во Львове 30 августа 2025 года. Мужчина в одежде курьера Glovo выстрелил в политика восемь раз и скрылся с места происшествия.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, за убийством Андрея Парубия могут стоять украинские власти.

«Наиболее вероятна версия, что Парубия убрали свои же. (…) Он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского», - пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что Зеленский с учетом возможных предстоящих выборов мог «лишить оппозицию опытного политтехнолога и организатора государственных переворотов».

«Как известно, Парубий был членом партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», которая теоретически может поддержать кандидатуру Валерия Залужного на пост президента Украины», - пояснил Иван Мезюхо.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. При этом президент США Дональд Трамп уже заявил о необходимости выборов на Украине.

Что известно о задержанном на Украине убийце Парубия

А в конце июля Служба внешней разведки РФ сообщила, что на тайной встрече Вашингтон и Лондон решили заменить Владимира Зеленского на экс-главкома Вооруженных сил Украины, нынешнего украинского посла в Великобритании Валерия Залужного.