Оксимирон сохранил статус предпринимателя в России

Рэпер Мирон Федоров, который наиболее известен под псевдонимом Oxxxymiron, сохранил в России статус индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на налоговые документы. В публикации говорится, что ИП исполнитель открыл в ноябре 2017 года. По официальным данным, репер закрепил за собой право заниматься деятельностью в сфере исполнительных искусств. До этого сообщалось, что Федоров зарегистрировал свой псевдоним в качестве бренда в России. На данный момент рэпер может под брендом Oxxxymiron продавать компакт-диски, брелоки, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, а также выпускать музыкальную продукцию, проводить мастер-классы, создавать фильмы и различные шоу-программы. Oxxxymiron был объявлен в розыск на территории страны и внесен в соответствующую базу МВД. Согласно закону, для продления статуса ИП нужно регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию. Операцию можно проводить дистанционно, либо по доверенности, а также с помощью электронной цифровой подписи.