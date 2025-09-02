Мирошник: почти 100 россиян ранены от ударов ВСУ за неделю
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю почти 100 мирных жителей российских субъектов, в том числе трое детей, получили ранения при ударах со стороны ВСУ.
«Ранены 98 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 12 человек», — написал он в Telegram-канале.
Всего по гражданским объектам на российской территории украинские вооружённые формирования выпустили не менее 2592 боеприпасов.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
Мирошник добавил, что чаще всего мирные жители получали травмы и увечья при ударах украинских дронов-камикадзе.
Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока ранее рассказала, что с начала года в регионе в результате ударов со стороны ВСУ погибли 35 мирных жителей, в том числе трое детей.