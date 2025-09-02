Раскрыта информация о пострадавших при ночной атаке ВСУ на Ростовскую область

В ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три муниципалитета Ростовской области. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Как рассказал чиновник, под ударом оказались Ростов, а также Мясниковский и Неклиновский районы. На окраине областного центра и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава. Пожары были оперативно ликвидированы.

Кроме того, в микрорайоне Левенцовский было повреждено две многоэтажки.

«Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок», — сообщил Слюсарь, подчеркнув, что серьезных травм ни у кого зафиксировано не было.

В одной из квартир был обнаружен неразорвавшийся снаряд. 320 жильцов дома эвакуируют, их направят в пункт временного размещения. После эвакуации на месте будут работать саперы.

Ранее сообщалось, что над Ростовом и Таганрогом прогремело несколько взрывов. Позднее появилась информация о пожаре на крыше жилого дома в Ростове.