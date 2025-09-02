СМИ: родственники отреклись от обвиняемых по делу теракта в «Крокусе»

Родственники обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холл» избегают общения с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников судебного процесса, проходящего во Втором западном окружном военном суде.

«Как представляется, семьи подсудимых осознают всю серьезность положения и не стремятся к контактам. За все время судебного разбирательства только один адвокат запросил разрешение на телефонные разговоры с пожилыми родителями одного из обвиняемых, являющегося выходцем из Ингушетии», — пояснил источник агентства.

Теракт в «Крокус сити холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Кассир из «Крокуса» продала билет на концерт боевику и проводила его в зал

Ранее работница «Крокуса» рассказала, как продала билет на концерт террористу.