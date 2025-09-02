В Судане оползень уничтожил целую деревню

В западной части Судана, в горном районе Марра, мощный оползень практически полностью уничтожил местную деревню. Как сообщает информагентство Reuters, в результате большей части ее населения выжить не удалось.

© Газета.ru

Стихийное бедствие произошло 31 августа, став следствием сильных ливней.

По информации агентства, из более чем тысячи жителей деревни удалось выжить лишь одному.

27 августа на Сахалине из-за селевого потока перекрыли движение на участке региональной трассы, соединяющей Невельск и Шебунино. Селевой сход объемом около 200 кубических метров произошел на 17-м километре автодороги. Для расчистки проезжей части была привлечена спецтехника. После затяжных дождей на 7-м километре этой же автодороги произошло разрушение водопропускной трубы и части земляного полотна. На поврежденном участке были проведены работы по подготовке к обустройству временной объездной дороги.

Ранее в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии произошел сход селевых масс большого объема.