В Ростове-на-Дону развернули ПВР для пострадавших от БПЛА жителей

В Ростове-на-Дону в связи с атакой, повредившей жилые дома, организован пункт временного размещения (ПВР) на территории школьного корпуса. Об этом заявил глава городской администрации Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115, ул. Жукова 25/2. Информация уточняется», — подчеркнул чиновник.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные.

27 августа после атаки беспилотников украинской армии в центральной части Ростова-на-Дону были зафиксированы повреждения не менее чем у 11 жилых зданий. Для координации действий и оценки нанесенного ущерба в городе развернут оперативный штаб и сформирована комиссия. В настоящее время проводится обход квартир. Городские коммунальные службы приступили к устранению последствий происшествия и очистке прилегающей к месту инцидента территории.

