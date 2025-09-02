В Ростове-на-Дону для жителей поврежденных от дронов домов разворачивают ПВР

Газета.Ruиещё 7

В Ростове-на-Дону в связи с атакой, повредившей жилые дома, организован пункт временного размещения (ПВР) на территории школьного корпуса. Об этом заявил глава городской администрации Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

В Ростове-на-Дону развернули ПВР для пострадавших от БПЛА жителей
© РИА Новости
«По предварительной информации, пострадало два многоквартирных дома. Работают службы экстренного реагирования. Жителям пострадавших домов оказывается необходимая помощь. Пункт временного размещения разворачивается на базе нового корпуса школы 115, ул. Жукова 25/2. Информация уточняется», — подчеркнул чиновник.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Он призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенные данные.

27 августа после атаки беспилотников украинской армии в центральной части Ростова-на-Дону были зафиксированы повреждения не менее чем у 11 жилых зданий. Для координации действий и оценки нанесенного ущерба в городе развернут оперативный штаб и сформирована комиссия. В настоящее время проводится обход квартир. Городские коммунальные службы приступили к устранению последствий происшествия и очистке прилегающей к месту инцидента территории.

Ранее мощный пожар после падения дрона на дом в Ростове-на-Дону сняли на видео.