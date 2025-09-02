В Ростове раскрыли подробности атаки ВСУ

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов, пострадавших нет.

По его словам, на место атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее стало известно, что над Ростовом-на-Дону и Таганрогом раздалось около восьми взрывов. В результате начался пожар на крыше жилого дома.