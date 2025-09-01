Жительница Хабаровска, поверив мошенникам, лишилась сбережений и квартиры

Жительница Хабаровска, поверившая мошенникам, перевела им свои сбережения и средства, полученные за квартиру, рассказали в региональном управлении МВД РФ.

© Московский Комсомолец

Аферисты позвонили женщине, представившись ее бывшим руководителем и заявив о "проверке сотрудников". Они предложили ждать звонка "спецслужб", а в ходе следующего звонка представились сотрудником правоохранительных органов и предложили перевести деньги, чтобы они "не попали к мошенникам". Затем, поверив, что так она помешает мошенникам получить квартиру, она избавилась от жилья и отправила полученные деньги аферистам. Общий ущерб составил около 5 миллионов рублей.

Читайте материал "Совет лидеров ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX