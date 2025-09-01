Юноши похитили школьницу и изнасиловали ее бутылкой

Школьница из Индии попала в больницу после изнасилования сверстниками. Об этом сообщает Bhaskar English.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в городе Бансвара. 16-летняя девушка после школы ждала машину, но в какой-то момент к ней подъехали два подростка, один из которых раньше учился в этом заведении.

Они предложили подвезти ее домой, но, когда девушка отказалась, силой увезли с собой в дом, где изнасиловали, вставив бутылку ей между ног. После этого один из молодых людей отвез пострадавшую домой к своей тете и там снова надругался.

Позже юноши бросили школьницу на дороге и скрылись. Спустя некоторое время ее заметил прохожий и отвез в больницу, где ее состояние оценили как тяжелое. Хирурги прооперировали пациентку, на данный момент она в удовлетворительном состоянии.

Тем временем родственники девушки обратились в полицию. Одного из молодых людей уже задержали.