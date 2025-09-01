Суд продлил арест азербайджанцу за попытку хищений на 919 миллионов рублей

Краснодарский краевой суд в понедельник, 1 сентября, оставил под стражей до 26 сентября уроженца Азербайджана, владельца перегрузочного терминала в Туапсе и краснодарского ресторана «Старый Баку» Шахлара Новрузова. Его подозревают в попытке похитить недвижимость стоимостью 919 миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Защитник Новрузова Алексей Абрамов просил суд смягчить ему меру пресечения, ссылаясь на 60-летний возраст, наличие постоянного места жительства в Краснодаре и медали «За гражданское мужество». Кроме того, предприниматель до этого не привлекался к уголовной ответственности и помогал участникам СВО.

В свою очередь следователь управления ФСБ России по Краснодарскому краю отметил, что Шахлар Новрузов может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Из решения суда следует, что речь идет о попытке присвоения 100 процентов долей в уставном капитале общества, рыночная стоимость недвижимости которого составляет 919,4 миллиона рублей. По данным следствия, для совершения преступления злоумышленники, включая Новрузова, представили в Прикубанский районный суд Краснодара свидетельство о браке, которое было якобы заключено в Азербайджане и оказалось фальшивым, передает «Коммерсантъ».

15 июля СМИ сообщили о задержании руководителя Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного по обвинению в хищении свыше миллиона рублей.