На Кубани велосипедист случайно наехал на ребенка и был жестоко избит его отцом

Житель Новороссийска напал на подростка в одном из районов города. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на местные паблики.

По данным агентства, несовершеннолетний велосипедист случайно наехал на ребенка, который оказался сыном обидчика. Отец мальчика жестоко избил школьника.

«В результате нападения пострадавший подросток был госпитализирован и в настоящее время находится в медицинском учреждении», – сообщается в публикации.

Информация о характере травм и другие подробности не уточняются.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. По факту произошедшего организовали проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. После проверки специалисты примут процессуальное решение.

До этого в Петербурге после дорожного конфликта мужчина с ножом напал на двоих местных жителей. В результате один из них попал в больницу в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемого задержали.