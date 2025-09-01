Начался суд над врачами по делу о продаже младенцев в Китай

Lenta.ru

В Приморье начался суд по делу о продаже младенцев в Китай. Об этом пишет «Вести: Приморье».

© Global Look Press

Фрунзенский районный суд Владивостока провел первое заседание по статье, предусматривающей уголовную ответственность за торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ). На скамье подсудимых оказались восемь медицинских работников частных клиник Владивостока и Санкт-Петербурга.

По версии следствия, врачи-репродуктологи предлагали иностранцам услуги суррогатных матерей, после чего новорожденных детей по поддельным документам вывозили в Китай. В итоге за границу отправили 13 малышей.

В мае сообщалось, что во Владивостоке разоблачили банду торговцев детьми.