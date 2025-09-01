На складе в Балашихе ликвидировали крупный пожар

Огонь на складе в Балашихе охватил 4 тыс. кв. м, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Для ликвидации возгорания привлекали вертолеты Ми-8 и Ка-32, передает РИА «Новости», а также значительные силы пожарных расчетов.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание было полностью ликвидировано к вечеру. Огонь охватил площадь около 4 тыс. кв. метров. В ходе тушения пожара пострадавших не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать специалисты для устранения последствий и выяснения причин возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ликвидации ЧП участвовали более 80 сотрудников МЧС и 30 единиц техники.