Арестован один из заметных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани

Один из известных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани — Шахлар Новрузов, владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» в Краснодаре, был задержан. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Защитник обвиняемого Алексей Абрамов попросил суд смягчить меру пресечения для бизнесмена, отметив, что ему уже 60 лет, он постоянно проживает в Краснодаре, ранее не имел судимостей, оказывал помощь участникам СВО и был награжден медалью «За гражданское мужество».

Новрузов является фигурантом уголовного дела о попытке похитить недвижимое имущество стоимостью 919 миллионов рублей.

Следствие считает, что для совершения преступления злоумышленники, среди которых был Шахлар Новрузов, предоставили в Прикубанский районный суд поддельное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане. По информации правоохранительных органов, этот документ, на основании которого злоумышленники пытались завладеть активами, оказался поддельным.

Ранее в августе председателя Свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского задержали в Москве. Глава азербайджанской диаспоры проходит по уголовным делам об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.