Два брата отрубили сестре ноги и выкололи ей глаза за похищение племянницы

В пакистанском Пенджабе двое мужчин зверски расправились со своей сестрой, заподозрив её в похищении ребёнка. Как сообщает Express, братья напали на женщину по пути в суд и нанесли ей тяжёлые увечья. О произошедшем журналистам рассказала дочь жертвы.

40-летняя Шарифан Биби, мать пятерых детей, направлялась на слушание. Её брат Мухаммад Афзал обвинил сестру в причастности к исчезновению своей дочери и подал иск. Вместе с другим братом, Мухаммадом Муниром, он подстерёг женщину и напал на неё. По данным СМИ, мужчины выкололи ей глаза и отрубили ноги, после чего скрылись.

Прохожий сумел доставить Шарифан в медцентр, а затем её перевели в больницу Ништар в Мултане, где врачи попытались оказать ей помощь. Однако, по всей видимости, в итоге женщина умерла, так как СМИ называет произошедшее «убийством чести». Сообщается также, что жуткий инцидент произошел еще в 2016 году, но огласку получил только сейчас.

