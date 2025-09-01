Бездыханного человека в луже крови обнаружили на фестивале Burning Man в США

Один из участников фестиваля Burning Man в США не выжил. Об этом сообщает SFGate.

По данным источника 30 августа перед финальным мероприятием в виде сожжения деревянного чучела в пустыне Блэк-Рок отдыхающий сообщил шерифу округа Першинг о бездыханном человеке. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину, лежащего на земле в луже крови, и констатировали его кончину.

Территорию вокруг тела оцепили, а нескольких человек, находившихся в кемпинге неподалеку, опросили. На данный момент личность путешественника не установлена, причина кончины — не разглашаются. Тело направили на экспертизу в округ Уошо. Сотрудники проекта Burning Man сообщили, что активно сотрудничают со следствием.

Ранее российские туристы, которые приехали на фестиваль Burning Man в штате Невада, попали в песчаную бурю. Порывы ветра в месте проведения мероприятия достигали 80 километров в час, а видимость не превышала 30 сантиметров.