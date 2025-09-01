Мигранты напали на российского полицейского в штатском и избили его

В подмосковном Щелкове трое мужчин напали на полицейского и избили его около торгового центра. Об этом сообщает Mash в понедельник, 1 сентября.

По информации издания, все произошло вечером. Правоохранитель в штатском заметил, как несколько мужчин спорят с охранником ТЦ.

По словам полицейского, он подошел, показал удостоверение и попросил всех успокоиться. В ответ получил оскорбления и несколько ударов по лицу.

На видео полицейский в какой-то момент достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Одного из нападавших (родом из Таджикистана) задержали. Сейчас он на допросе, уточняет канал.