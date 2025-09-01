Суд отменил арест российскому IT-предпринимателю по резонансному делу

В Йошкар-Оле Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест IT-предпринимателю и основателю компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring Юрию Ускову. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников Ускова и удовлетворил их. Так, постановление суда первой инстанции отменено, а ходатайство следователя оставлено без удовлетворения.

22 августа Усков был отправлен под домашний арест.

Основателя компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring задержали 11 февраля. Ему вменяют мошенничество в размере 20,5 миллиона рублей при покупке участка для строительства корпоративного поселка. Сам предприниматель заявлял, что задержание связано с его борьбой против застройки рощ в Йошкар-Оле. Он подчеркивал, что всегда вел бизнес честно.