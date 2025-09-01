В Германии мигрант толкнул под поезд 16-летнюю беженку с Украины. Девушка погибла. Об этом пишет Bild.

Издание сообщает, что трагедия произошла 11 августа в Нижней Саксонии.

Украинка Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала своего поезда, когда 31-летний Мухаммад толкнул ее перед поездом, двигавшимся со скоростью около 100 км/ч.

В этот момент девушка разговаривала по телефону с дедушкой. Он услышал, что случилось, и немедленно сообщил ее родителям.

Когда родители добрались до станции со спасателями и полицией, Лиана уже умерла.

Злоумышленника поймали с поличным, но сначала не задержали, так как полиция подозревала несчастный случай.

Позже ДНК-экспертиза обнаружила на теле девушки следы мигранта. Мужчину заключили под арест.