Мигрант толкнул под поезд 16-летнюю беженку с Украины
В Германии мигрант толкнул под поезд 16-летнюю беженку с Украины. Девушка погибла. Об этом пишет Bild.
Издание сообщает, что трагедия произошла 11 августа в Нижней Саксонии.
Украинка Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала своего поезда, когда 31-летний Мухаммад толкнул ее перед поездом, двигавшимся со скоростью около 100 км/ч.
В этот момент девушка разговаривала по телефону с дедушкой. Он услышал, что случилось, и немедленно сообщил ее родителям.
Когда родители добрались до станции со спасателями и полицией, Лиана уже умерла.
Злоумышленника поймали с поличным, но сначала не задержали, так как полиция подозревала несчастный случай.
Позже ДНК-экспертиза обнаружила на теле девушки следы мигранта. Мужчину заключили под арест.