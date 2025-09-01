В Петербурге 15-летней официантке оторвало часть пальца на работе

В одном из ресторанов фастфуда Петербурга юной официантке оторвало часть пальца. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

© Газета.Ru

Инцидент произошел в торговом центре на севере города — 15-летняя сотрудница ресторана быстрого питания прищемила палец межкомнатной металлической дверью. После оказания первой помощи в Токсовской больнице и проведения рентгенографии пострадавшая с родителями самостоятельно обратилась в приемное отделение СПбГПМУ.

У девушки диагностировали полную травматическую ампутацию мягких тканей указательного пальца левой кисти. Пациентке экстренно провели микрохирургическую операцию с комбинированной кожной пластикой и восстановлением двигательных функций. Послеоперационный период протекает без осложнений, прогноз врачей благоприятный.