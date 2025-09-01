Российского священника застрелили во время установки креста

В Макаровском районе Сахалинской области иеромонах Димитрий (Луговской) погиб в результате несчастного случая. Трагедия произошла 30 августа, когда священнослужитель вместе с охотником устанавливал поклонный крест в лесу, сообщает телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

По данным канала, охранник взял с собой ружьё для защиты от медведей, но оно случайно выстрелило. Пуля попала в священника, он погиб.

Следственный комитет по Сахалинской области изучает все обстоятельства происшествия.

Гибель иеромонаха подтвердили на официальном сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

«30 августа, в результате несчастного случая, на 54-м году жизни трагически погиб настоятель храма иконы Божией Матери Донская г. Макарова иеромонах Димитрий (Луговской). Тридцать лет своей жизни отец Димитрий посвятил пaстырскому служению на Сахалине, являясь одним из старейших священнослужителей Южно-Сахалинской и Курильской епархии», — говорится в некрологе.

