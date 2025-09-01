Шесть школьников попали в больницу после линеек на День знаний в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде после школьных линеек на День знаний в больнице оказались шестеро несовершеннолетних. Об этом сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" в Telegram-канале "Бокал прессека". По данным медиков, основными причинами вызовов медицинских бригад стали общее недомогание и нейроциркуляторная дистония, вызванные волнением. У пациентов наблюдалось учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Большинство обратившихся - школьники в возрасте от девяти до 16 лет. При этом четверых детей в результате доставили в Детскую городскую клиническую больницу N1, одного в инфекционную больницу, и еще одного школьника с травмой головы в Областную детскую клиническую больницу. Остальным либо была оказана помощь на месте, либо они отказались от госпитализации. Шести несовершеннолетним стало лучше еще до приезда бригад скорой помощи.