Мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом россиян и жестоко избили их

В Оренбурге мигранты напали на местного жителя и избили его. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СКР.

© Московский Комсомолец

В ведомстве заявили, что дело расследуется по статье о покушении.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что подросток на мопеде чуть не сбил соседа, за что последний сделал ему замечание.

Юношу это оскорбило, он собрал знакомых и решил наказать обидчика. Молодые люди ворвались в дом мужчине, вооружившись камнями, трубами и арматурой, и начали избивать его и других жильцов. У пострадавшего зафиксированы многочисленные повреждения.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе мигранты вышли на сход и призвали к расправам над «Русской общиной». В городе Пыть-Ях один из дружинников «Русской общины» проходил мимо детской площадки, на которой увидел двух мужчин с бородой. Приехавшие иностранцы окружили дружинника и начали требовать от мужчины записать извинения на камеру за то, что снял их друзей на видео.