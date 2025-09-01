В водах у Пхукета перехвачено российское судно

Военные Таиланда перехватили российское судно в водах у Пхукета. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Рыбацкое судно «Билене» зашло в территориальные воды страны и привлекло внимание военно-морского флота Таиланда. Однако при осмотре на борту не было обнаружено ни рыбы, ни снастей, ни каких-либо незаконных предметов. Выяснилось, что старый траулер 1986 года постройки направлялся из России в Бангладеш под флагом Вануату для продажи.

В 2008 году судно уже задерживалось на Камчатке по подозрению в контрабанде топлива. Сейчас «Билене», как передает SHOT, отправится в зону утилизации судов в Читтагонге, где будет распродано на металлолом.

В середине августа Гражданская гвардия Испании сообщала о перехвате буксира под флагом Камеруна, который перевозил около 3 тонн кокаина. 22-метровое судно было обнаружено в районе, расположенном к западу от берегов Канарских островов. В операции принимали участие правоохранители из Великобритании, Марокко, Португалии и Франции, а также управление по борьбе с наркотиками США (DEA).