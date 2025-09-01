В России раскрыли подробности убийства Парубия

Мужчина, задержанный за убийство экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, может быть подставным лицом. Как сообщает aif.ru, об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

© Анна Марченко/ТАСС

Парубия застрелили во Львове 30 августа. Стрелявший скрылся с места преступления, однако 1 сентября Национальная полиция Украины сообщила о задержании подозреваемого — на снимках оперативной работы лицо мужчины скрыто.

Как отметил Рогов, подозреваемого задержали, а не убили, как это было в случае с гражданами, якобы убившими полковника СБУ Иваном Вороничем. Таким образом, варианта у происходящего может быть два.

«Первый — задержанный является человеком, заранее назначенным виновным, возможно, противником режима Зеленского и того, что творится на Украине. Это было бы очень удобно для режима Зеленского. Второй сценарий — это человек, который по договоренности является виновным, не имеет отношения к данному убийству, но рассказывает все то, что надо», — заявил Рогов.

Напомним, что Парубий был председателем Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 года. Во времена госпереворота он стал «комендантом» евромайдана и главой «самообороны майдана». Является одним из организаторов беспорядков в Одессе, в результате которых погибли 48 и получили ранения 240 человек.