Школьница сорвалась с эскалатора в торговом центре

В Новосибирске баловство 15-летней посетительницы торгового центра на эскалаторе едва не закончилось трагедией: девушка упала с высоты и получила тяжелые травмы. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Инцидент произошел 1 сентября в торговом центре «Сан-Сити». Школьница забралась на внешнюю часть эскалатора, зацепилась за перила и планировала так спуститься вниз, но не удержалась и упала с высоты на плитку.

На место ЧП приехала скорая и забрала пострадавшую в больницу. Ей диагностировали перелом позвоночника, ноги в разных местах и ушиб головы.

По информации СМИ, родительница пострадавшей отчасти винит в случившемся охранников, которые, по ее мнению, не должны были допустить подобную ситуацию. Представители ТЦ якобы отметили, что в обязанности сотрудников службы безопасности входит контроль за общественным порядком.