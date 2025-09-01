В Анапе госпитализировали шесть детей из-за выброса хлора в отеле

Шесть детей были госпитализированы в городскую больницу Анапы после выброса хлора в одном из отелей курорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Из одного из отелей города-курорта 27 августа в горбольницу госпитализировали шестеро детей, пострадавших в результате выброса хлора из-за сбоя в работе оборудования в бассейне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что представительство отеля оказало гостям всю необходимую поддержку, находясь в постоянном контакте с родителями пострадавших.

Пострадавшие находились под наблюдением врачей, их состояние оценивалось как удовлетворительное, после чего дети были выписаны из больницы.