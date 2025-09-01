Семья пропавшего пловца подаст в суд на организаторов заплыва в Босфоре

Семья российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор по ходу соревновательного заплыва в проливе Босфор, подаст на организаторов мероприятия в суд. Об этом сообщает RT.

По словам представителя члена семьи спортсмена, для подачи иска ими был нанят адвокат.

«Они обязаны были обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность», — заявила мать Свечникова.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.