В Петербурге мужчина без одежды снимал на камеру гуляющую во дворе девочку

В Петербурге мужчина вышел на балкон без одежды и снимал на камеру девочку, гуляющую во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 30 августа во дворе дома на Камероновской улице в городе Пушкине. По заявлению матери шестилетней девочки, неизвестный мужчина стоял голым на балконе квартиры на третьем этаже и при этом снимал на телефон ребенка, игравшего на пандусе дома.

Информация о случившемся передана в Следственный комитет. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого москвича осудили за переписку с девочкой, которой он предлагал сняться в порнографических роликах. Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.