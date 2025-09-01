Школьница умерла на линейке 1 сентября в Ульяновской области

В поселке Октябрьский Ульяновской области 1 сентября во время школьной линейки скончалась 12-летняя ученица, сообщает Shot.

По словам свидетелей, девочке внезапно стало плохо прямо на мероприятии. Ей дали воды и отвели в медпункт, после чего госпитализировали, однако врачи не смогли сохранить ей жизнь.

Предварительной причиной называют врожденный порок сердца.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи СК, которым предстоит установить все детали произошедшего, передает Telegram-канал.

Ранее школьница в Бердске Новосибирской области скончалась во время репетиции 1 сентября из-за проблем с сердцем. Погибшая девятиклассница хорошо училась, а также активно участвовала в жизни школы. Кроме того, она занималась в патриотическом клубе.

Девочке стало плохо еще до начала репетиции танца, ей пытались помочь педагог и одноклассники, однако спасти ее не удалось.

Ранее десятилетняя туристка из Соединенных Штатов умерла на экскурсии по Версальскому дворцу во Франции. Трагедия случилась вечером 1 июля.