Двое опасных преступников сбежали из российского СИЗО

В Екатеринбурге из СИЗО-1 сбежали два опасных преступника. Об этом сообщает E1.ru.

Полиция ведет их поиск. Арестанты находились под стражей за поджог военкомата, им вменяют теракт. Побег был совершен в понедельник, 1 сентября, уточняет URA.RU. Силовые ведомства подняты по тревоге, по отделам полиции разосланы ориентировки на беглецов.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области из колонии-поселения №31 в городе Анжеро-Судженск исчез 36-летний осужденный Константин Бобровский.