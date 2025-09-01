Две подруги-россиянки провалили план с лотерейными билетами на миллион рублей

В Томске две работницы торгового киоска придумали план обогащения с кражей лотерейных билетов почти на миллион рублей, однако он провалился. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Две коллеги 2006 и 2007 годов рождения с марта по июль участвовали в розыгрышах, используя неоплаченные ими лотерейные билеты. Подруги надеялись получить крупный выигрыш, а затем погасить стоимость украденных билетов.

Однако удача им не улыбнулась, а кража вскрылась. За полгода россиянкам повезло выиграть лишь небольшие суммы, которые они потратили на карманные расходы. В отношении них возбуждены два уголовных дела, они частично возместили ущерб и находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что на Кубани продавец киоска украл с работы более тысячи лотерейных билетов, надеясь на крупный выигрыш, но в итоге проиграл.