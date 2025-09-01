Что известно о задержанном на Украине убийце Парубия

На Украине задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщает «Царьград», им оказался 52-летний житель Львова.

По информации генпрокуратуры Украины, мужчина живет в городе уже давно, однако постоянного места работы у него нет. Подозреваемый не работал курьером, хотя на кадрах с камер видеонаблюдения видно, что стрелявший шел с термосумкой службы доставки продуктов.

Нашли ли у задержанного оружие или термосумку, который могли бы говорить о его причастности к убийству, — не уточняется. Мужчине вменяют незаконное обращение с оружием и преднамеренное убийство. В ближайшее время правоохранители обратятся в суд с просьбой арестовать обвиняемого.

Во Львове произошла стрельба недалеко от места убийства Парубия

Напомним, что Парубий был председателем Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 года. Был комендантом евромайдана и руководителем «самообороны майдана». Является одним из организаторов беспорядков в Одессе, в результате которых погибли 48 и получили ранения 240 человек.

Политика застрелили утром 30 августа во Львове. Как ранее сообщал «Рамблер», глава национальной полиции Иван Выговской заявлял, что в деле есть «русский след».