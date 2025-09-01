Женщина напала с горячим чаем на мужа и сбежала с деньгами

В штате Уттар-Прадеш, Индия, полиция начала расследование бытовой ссоры, в результате которой мужчина получил серьезные ожоги. Об этом пишет News 9 Live.

По словам пострадавшего, во время словесной перепалки на него напала жена. Женщина облила мужа горячим чаем, после чего собрала свои вещи и сбежала из дома. С собой она также забрала деньги: 144 тысячи рупий наличными (132 тысячи рублей).

Кипяток оставил ожоги на лице, голове и левой руке пострадавшего. Из-за нападения у него также пошла кровь из носа.

Мужчина рассказал полиции, что жена напала на него не впервые. По его словам, женщина часто калечит его и угрожает ложными обвинениями. Он заявил, что больше не желает продолжать с ней какие-либо отношения.

