Убийца бывшей жены и ее любовника ранее говорил о своих намерениях

Стали известны подробности трагедии на севере Москвы, где в понедельник утром 53-летний мужчина убил бывшую жену, ранил ее любовника и попытался покончить с собой. Оказалось, что ранее негодяй уже предупреждал родственников о своих намерениях.

Как стало известно «МК», подозреваемый познакомился с будущей жертвой, когда ей было всего 16 лет (между супругами серьезная возрастная разница — 23 года). Он сразу же привел ее в дом родителей, причем даже не предупредил их. У юной особы была трудная судьба: мама отказалась от нее, когда дочь была малышкой, а отец работал в казино и мало внимания уделял дочери. Это способствовало раннему браку девушки, уже в 17 лет она родила сына, а еще через два года — второго.

Проблемы в этой семье начались задолго до трагедии. Мужчина отличался буйным нравом и нередко проявлял агрессию. Так, 14 лет назад он чуть не убил родную сестру — только за то, что она попросила частично оплатить стоимость ремонта стиральной машины. О детях глава семьи не заботился, денег на их содержание не давал, а целыми днями играл на компьютере. Содержать семью была вынуждена его супруга, устроившаяся на работу в банк. Мужа она называла не иначе как «предмет мебели».

В последнее время отношения у супругов совсем испортились — женщина заявила о своем намерении подать на развод и вместе с детьми переехала к новому знакомому. Продавать квартиру тиран не хотел, зато не так давно заявил дальним родственникам, что намерен расправиться с любовником жены, а потом покончить с собой. К сожалению, члены семьи не восприняли эту угрозу всерьез.

Напомним, сегодня утром москвич явился на квартиру к бывшей жене и причинил ей и ее другу ножевые ранения (женщина скончалась на месте), а потом попытался убить себя. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК «Убийство» и «Покушение на убийство».