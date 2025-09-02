Полиция разоблачила схему незаконной легализации мигрантов в российском регионе

Трое жителей Калужской области наладили преступную схему легализации мигрантов. В «резиновых квартирах» они зарегистрировали не менее ста иностранцев, сообщает пресс-служба МВД России.

Двое мужчин 56 и 44 лет и 43-летняя женщина организовали незаконную легализацию мигрантов в Калужской области. За денежное вознаграждение они подыскали восемь квартир в Калуге и Малоярославце. Собственники жилья за оплату регистрировали у себя нелегалов, предоставляя заведомо фиктивную прописку. Приезжие проживали по другим адресам. Граждан ближнего зарубежья они привлекали при помощи, так называемого, «сарафанного радио» с прошлого года.

Во время обысков квартир, где незаконно числились мигранты, изъяты мобильные телефоны, компьютеры, документация, деньги, представляющие доказательственное значение.

В отношении троих задержанных возбуждены уголовные дела. Двое мужчин заключены под стражу, женщина – на подписке о невыезде. В настоящий момент устанавливают других лиц, причастных к данному преступлению. Граждан, предоставивших жилье для фиктивной регистрации, также привлекут к ответственности.