Силовики в центре Москвы задержали мужчину с наркотиками

Сотрудники ОМОН «Авангард» задержали на Кабалевской набережной в центре Москвы 26-летнего мужчину, у которого были наркотические вещества. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— Спецназовцы, выполнявшие задачи по охране общественного порядка на Кабалевской набережной, обратили внимание на гражданина, чье поведение показалось им подозрительным. В ходе проверки документов мужчина проявлял признаки нервозности, что послужило основанием для проведения досмотра в присутствии понятых. В результате досмотра у задержанного было обнаружено и изъято несколько пакетиков с неизвестным веществом, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Изъятое наркотическое вещество оказалось мефедроном. Злоумышленника доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

