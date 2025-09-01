На Камчатке за сутки произошло 16 афтершоков

За минувшие сутки на Камчатке было зафиксировано 16 афтершоков. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Магнитуда афтершоков варьировалась от 3,7 до 5,1 по шкале Рихтера. Из всех 16 афтершоков ощутимым для жителей региона оказался только один. Всего с 25 августа в Камчатском крае было зарегистрировано 84 афтершока.

Афтершоки наблюдаются на фоне возросшей активности местных вулканов. Камчатцев и гостей края призывают не приближаться к вулканам Крашенинникова, Камбальному, Безымянному, Шивелучу, а также Ключевской и Карымской сопкам.

Мощное землетрясение магнитудой 8,7 случилось на Камчатке в ночь на 30 июля. Оно стало самым сильным с 1952 года. После в Северо-Курильске прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была объявлена угроза цунами.

Вскоре после землетрясения на полуострове началось извержение одного из самых активных вулканов мира, Ключевской сопки, а позднее проснулся и вулкан Крашенинникова. Последнее его извержение произошло почти пять веков назад.