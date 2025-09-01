Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 800

Количество погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 800, более 2,8 тыс. человек пострадали.

Такую информацию приводит британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя правительства талибов.

«В результате землетрясения в Афганистане погибли более 800 человек и 2,8 тыс. получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters проинформировало, что количество погибших при землетрясении в Афганистане достигло 622.