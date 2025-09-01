Раскрыта причина смерти школьницы на репетиции линейки к 1 сентября

Школьница в Бердске Новосибирской области скончалась во время репетиции 1 сентября из-за проблем с сердцем. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в школе №3, где произошла трагедия.

— Девочку [когда ей стало плохо на репетиции] повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте, — уточнили представители учреждения.

Погибшая девятиклассница хорошо училась, а также активно участвовала в жизни школы. Кроме того, она занималась в патриотическом клубе, передает kp.ru.

Девочке стало плохо еще до начала репетиции танца, ей пытались помочь педагог и одноклассники, однако спасти ее не удалось. Прибывшие врачи также оказались бессильны.

