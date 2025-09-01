Россиянам рассказали о новом оружии мошенников

Мошенники все активнее используют дипфейки для обмана россиян. Нейросети позволяют создавать убедительные видео с копией внешности, голоса и мимики, что делает такие схемы особенно опасными, заявил Life.ru член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Как отмечается, одна из популярных схем — рассылка роликов о «социальных компенсациях», где известный человек предлагает перейти по ссылке и ввести данные. Жертвы верят из-за реалистичности картинки и голоса.

Распознать дипфейк можно, попросив собеседника выполнить действия, которые нейросети пока не воспроизводят: поднять руку, повернуть голову, назвать время. Также стоит обращать внимание на мимику и интонацию.

Эксперт советует не доверять роликам и ссылкам с требованиями срочных действий и всегда перепроверять информацию через другие каналы связи или официальные организации.

