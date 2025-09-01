94-летняя россиянка избила до смерти соседку в пансионате

В Санкт-Петербурге в пансионате для пожилых 94-летняя постоялица до смерти избила соседку по комнате. Инцидент случился днем в учреждении района Старо-Паново, пишет РЕН ТВ.

Утром 26 августа, придя на работу, сиделка увидела драку двух пенсионерок.

«Женщина 1931 года рождения избила соседку по комнате. Пострадавшая женщина получила травмы головы, ее доставили в больницу», — сообщил источник.

Пострадавшую пенсионерку поместили в нейрореанимацию. У 84-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и множественные гематомы. Несмотря на усилия врачей, она скончалась 31 августа. Причины конфликта пока не установлены.