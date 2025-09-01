Подводная линия электропередачи между Финляндией и Эстонией вышла из строя

Подводная линия электропередачи EstLink 1, соединяющая Эстонию и Финляндию, вышла из строя. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на финского оператора Fingrid.

В материале отмечается, что сбой зарегистрировали в 5:46 мск. Причиной послужила неисправность на преобразовательной подстанции Эспоо, расположенной на территории Финляндии.

На фоне произошедшего было принято решение временно отключить EstLink 1. Ожидается, что линия не будет работать как минимум до конца торгов на электроэнергетической бирже 1 сентября. При этом в Fingrid уточнили, что продолжительность отключения может измениться в зависимости от того, какие детали неисправности будут зафиксированы.

В декабре 2024 года подводная линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией вышла из строя. В связи с этим финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля.

25 августа текущего года телерадиовещатель Yle сообщил, что финский прокурор потребовал для трех членов экипажа танкера 2,5 года лишения свободы по обвинению в повреждении EstLink 2. По данным стороны обвинения, Eagle S умышленно тащил якорь по морскому дну примерно 90 км.