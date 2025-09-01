Бездомный россиянин оказался серийным убийцей из 90-х

Lenta.ru

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела о расправе над 64-летней местной жительницей в 1998 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

© РИА Новости

27 лет дело было не раскрыто, однако современные технологии помогли выйти на след преступника. Им оказался мужчина 1958 года рождения, который в период с апреля 1998 года по сентябрь 1999 года бродяжничал и совершал разбои и расправы на территории Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской областей и Красноярского края. В 2001 году он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение, которое и проходит до сих пор.

Во время допроса по нынешнему делу свою вину он признал. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за желания похитить имущество женщины.

