Сотни человек погибли при землетрясении в Афганистане

Более 250 человек, по предварительным данным, погибли и более 500 пострадали в результате землетрясения в Афганистане. Об этом сообщает телеканал NBC.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке страны.

До этого в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,5. Прежнее было зафиксировано 13 апреля в 07.24 по московскому времени. Сила подземных толчков составила 6,4, но позднее оценку понизили до 5,9.